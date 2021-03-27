Прийомна дочка знаменитого українського продюсера Потапа Наташа Горова показала мрійливий весняний образ

23-річна красуня поділилася світлим, атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Як відомо, цього року весна не поспішає радувати українців теплом. Ймовірно, тому люди з такою радістю зустрічають кожен сонячний день. Не стала винятком і юна Горова.

Так, дівчина показала фото, на якому вона позує на вулиці під променями березневого Сонця. Для прогулянки Наташа одягла модне бежеве пальто і білу толстовку. Волосся юна красуня залишила розпущеним.

Горова показала, як насолоджується наступив теплом. На фото дівчина мрійливо заплющила очі, посміхнулася і доторкнулася рукою до волосся.

"Ловити сонячні промінчики", - підписала знімок дівчина.

Її передплатники тут же почали засипати красуню компліментами.

"Красива", "ти і є промінчик", "промінчик раз і промінчик два, ще дитина Горова", "Сонячний зайчик", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Горова опублікувала знімок, який був зроблений у відпустці, де вона стояла перед дзеркалом у вбиральні і приспустила халатик, хвалячись підтягнутою фігурою в купальнику.

"А, почекайте. Я забула про свою невпевненість, переглядаючи фотки. Проїхали", - переконала себе Наташа.

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