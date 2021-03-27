Джамала перевтілилася в легендарну Шер і підкорила українців виступом у незвичайному вбранні

Співачка взяла участь у популярному шоу «Ліпсінк баттл», учасники якого приміряють на себе образи світових зірок і виступають в них під фонограму. Джамала поділилася відео зі своїм виступом на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Так, для шоу Зірка перевтілилася в свою культову колегу Шер. Джамала зізналася, що залишилася задоволена своїм виступом і навіть припустила, що воно сподобалося б і самій виконавиці оригіналу.

Для свого номера Джамалі довелося приміряти досить незвичайний наряд в оригінальному стилі самої Шер. Співачка виступала в блискучих брюках кльош і блискучою блузі з червоним серцем на ліфі, під якою виднілася водолазка у велику сіточку. Доповнила образ співачки об'ємна зачіска з безліччю кучерів.

"Коли я була в Лос-Анджелесі, звернула увагу, що абсолютно всі в машинах співають. Співають голосно, на всю відкривають рот, пародіюють, копіюють. Я таке бачила тільки в американському кіно", - написала Джамала.

Вона додала, що дуже рада тому, що тепер таке з'явилося і в Україні.

Під відео з виступом відзначилася ведуча Маша Єфросиніна, яка написала: "як же круто! Чому взагалі не покидало відчуття, що співаєш ти?».

На це Джамала відповіла, що співала дійсно вона.

Шанувальники зірки тут же почали коментувати її пост.

"Це так круто, Джа!! Я в захваті" « "прекрасний номер», «Сильно і дуже круто", " на це можна дивитися вічно! Мені навіть більше сподобалося, ніж в оригіналі", - пишуть люди.

Нагадавши, Саніна з The Hardkiss без ліфчика розпалила макареною, Джамала туди ж:"настрій дуріти".

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss влаштувала " розбірки "з Джамалою після програшу:"я покажу, хто тут Головна".

Також Politeka писала, що скромниця Джамала приголомшила появою без ліфчика, є важливий привід: "мої найкращі...".