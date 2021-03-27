"Ну яка краса"

Популярна українська співачка MARUV влаштувала для своїх шанувальників спокусливе шоу в басейні

Як пише Politeka.net, Анна Корсун (справжнє ім'я виконавиці) поділилася жарким відео у своєму Тіктоку. На кадрах вона показала, як розважається в басейні.

На короткому відео MARUV постає лежить у воді. Для цих кадрів вона одягла стильний чорний купальник злитої моделі з кокетливими смужками тканини, що перетинають великий виріз на животі.

Красуня напівлежить на воді, утримуючи себе на плаву. Вона млосно відкидає голову назад під музику, а потім спокусливо проводить руками по тілу і вигинає спину.

"Чисто на басик залетіла на хвилинку що б відосик зняти", - підписала кадри MARUV.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Офігенна», «Ну яка краса», «Го рожеве волосся», «неймовірно красива», «можна дивитися вічно», «Блііін, я не перестаю тобою захоплюватися», «це я коли отримав зарплату», "це офігенно", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що MARUV влаштувала фотосесію в стилі ретро.

На нових чорно-білих фотографіях Анна відображена в цікавій локації і постала перед фанатами в незвичайному чуттєвому образі. На ній розкішне темне плаття з корсетом і пухнастим декором, з довгими рукавичками вище ліктів.

@maruvofficial Чисто на басик залетела на минутку что бы видосик снять🤪 ♬ Crush - Maruv

Нагадавши, скандальна MARUV побешкетувала на підлозі з подружкою, знявши все на камеру: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, безсоромна MARUV в мікробікіні розбурхала фігурою на відпочинку в Дубаї:"розповніла".

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