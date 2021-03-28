Екс-холостяк Максим Михайлюк засвітився в компанії Михайла Заливако-нового "Холостяка" в 11 сезоні

Не так давно стало відомо, що один з ефірів Холостяка відвідали знамениті екс-головні герої, тому реакція виявилася досить бурхливою. Тим не менш, користувачі обговорили не тільки появу чоловіків на проекті, але ще і спільне фото Михайла Заливако з Максом Михайлюком.

Чоловіки з'явилися в кадрі в звичних нарядах, розслаблених позах і з легкою посмішкою на обличчі. Через те, що обидва вони схожої статури і з однаковим кольором волосся, деякі фанати помітили очевидну схожість чоловіків.

Причому сам Михайло звернув увагу на фон, біля якого позував. На стіні червоною фарбою було вимальовано слово "любов" англійськими літерами.

"Макс, а шо по фону?😂», - жартівливо підмітив чоловік.

Ось як відреагували в мережі:

"Миш, ти що вилетів вже?; photoshop?😅 ; Хлопчики 😮ви шо?😳 😅 👌 ; Коли ви все встигаєте?; Ось вам і відповідь, хто переміг 😂; Ну що за солодка парочка🧸 🧸; чому вони так схожі?😅 ; Найкращі Холостяки😍; Холостяк вже не той😂 😂 😂жартую❤️; все, Холостяк закінчився ?)😂; Красені! 😁 👌 ; Красунчики😍; це найкрасивіші холостяки😍 😍 🌹 🤞 🏻; мама, я закохалася😍».

Останній випуск реаліті-шоу був присвячений епохам і запам'ятався він не тільки балом і таємними вечірками, а й зірковими гостями.

На бал прибули чоловіки в масках, за якими ховалися екс-Холостяки Макс Михайлюк, Микита Добринін, учасник проекту" Холостячка " Олексій Тригубенко і ведучий шоу Григорій Решетник.



Герой попереднього сезону "Холостяка" встиг потрапити в кумедний конфуз.

Під час того, як одна з учасниць проекту була в сльозах, в той час як Михайлюк, як ні в чому не бувало їв і не звертав на те, що відбувається уваги.

Нагадавши, Зайка з " Холостяка "злилася в пристрасному поцілунку з красенем Заливако, але захотіла більшого:" прийшов час зайнятися...".

Як повідомляла Politeka, "холостяк "Заливако пристрасним поцілунком визначив фаворитку шоу, українці підтримали:"Краща дівчина проекту".

Також Politeka писала, що красуня-брюнетка увігнала " Холостяка "Заливако в гарячий піт, спокушаючи його під столом:" це реально жесть!".