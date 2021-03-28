Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе, зробивши сміливу заяву

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк тільки повернулася з відпустки, яку провела в Єгипті. Красуня встигла побувати в декількох знакових храмах стародавньої держави, постійно радуючи фанатів фотозвітами. Зараз зірка вже повернулася до Києва, показавши перше фото після прильоту в Instagram.

Цього разу Леся позувала в рожевих штанях, кофті і топіку. Образ Нікітюк доповнила стильними окулярами. Красуня потягнула рукою за піджак, роблячи кадр трохи спокусливішим.

"Добрий день. Може під карешку?",- написала Леся.

Фанати відразу кинулися засипати лайками Нікітюк і коментувати публікацію:

"Може під пюрешку", "Ні, не здумайте зрізати волосся", "не варто", "Не, ти дуже красива", "не, не потрібно, з довгим волоссям краще", "Леся, бюст випаде", "така літня фотографія", "тобі все йде", "Не, не треба під каре", "було б непогано".

Ми писали, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як відпочиває на курорті.

Красуня показує, як проводить час, а цього разу вирішила розповісти, як харчується. Телеведуча записала сторіс в Instagram, позуючи в рожевому халатику і окулярах.

"Доброго ранку! Хто не пропускає сніданок, обід і вечерю? Хто? Лесечка. Хто ходить по два рази? Я", - вимовила, посміхаючись, телеведуча.

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