Український популярний артист Олег Винник, який став тренером "Голосу країни", поділився інформацією

Як пише Politeka.net, Олег Винник став тренером на проекті разом з Дмитром Монатіком, Надею Дорофєєвою та Тіни Кароль. Для ще більшого ажіотажу зіркова четвірка взяла собі помічників-Юлію Саніну, Олену Олену, Дана Балана та Івана Дорна. У себе в Instagram Олег опублікував нове фото, в якому розповів, чого чекати сьогодні.

Так, Олег з'явився у червоного крісла в джинсовому піджаку. Артист доповнив образ чорною футболкою і штанами.

"Найвідповідальніший етап! Вже сьогодні ви дізнаєтеся імена чотирьох учасників моєї команди, які завоювали місця в прямих ефірах", - написав Олег.

Фанати відразу почали лайкати і коментувати публікацію:

"Вболіваю за вашу команду і бажаю перемоги", "дуже переживаю за Вашу команду,всі учасники дуже сильні і добре що вони потрапили саме до вас , ви - супер", "у вас дуже сильна команда на Голосі країни".

Повідомлялося, що нехиле загострення пристрастей вирує в студії "Голосу країни". Олег Винник доклав до цього руку.

На офіційній сторінці пісенного проекту в Instagram опублікували цікавий фрагмент з одного з випусків. Інтимна сцена між 47-річним Олегом Винником і 36-річною Тіною Кароль потрапила на камеру.

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