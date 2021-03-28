Відома актриса Еліна Мбані, зірка "жіночого кварталу", показала чуттєвий образ

Як пише Politeka.net, Еліна Мбані є частиною вокального квартету "жіночого кварталу", вже встигла підкорити серця українців. Красуня взялася активно розвивати соціальні мережі, де у дівчини не так вже й багато зараз передплатників. Але це не заважає співачці публікувати там іноді досить провокаційні знімки.

Цього разу Еліна здалася без одягу і білизни. Красуня тільки використовувала шматок тканини, яким прикривала найпікантніші місця. Дівчина на кількох фото продемонструвала чарівні форми і максимум жіночності. Як можна зрозуміти, позувала Мбані перед колегою по сцені Мартою Адамчук.

Фанати поставили майже 400 лайків і написали коментарі:

"Кайф", "завжди кимось кохана", "Вау", "дуже красива", "спокусливо небезпечна", "Вау, ти космос".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Еліна Мбані з'явилася в цікавому образі на підлозі.

На одному з останніх знімків артистка постала в цікавому образі.

Зірка сіла біля вікна, прикриваючись пишним фатіновим нарядом. Здавалося, що вона була без верху, і якби не тканина, то вона б постала перед передплатниками оголеною.

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