Відомий український ведучий Володимир Остапчук підкорив свіжим виглядом
Зірка ТБ вирішив відобразити себе при променях сонця, передає Politeka.net. Фото Володимир опублікував у своєму Instagram, де зараз налічується 408 тисяч підписників.
На одному з нових кадрів телеведучий вирішив показати себе крупним планом. Остапчук позував у білосніжній сорочці, розстебнувши воріт. Він скуйовдив рукою волосся і подивився в камеру. При цьому половину обличчя ведучого осяяло сонечко.
"Всім сонячного настрою, незалежно від погоди
Поділися сонцем і тим, звідки ти в коментах ⬇️️️️️", - написав Володимир.
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За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Дніпро і у нас жарко 🥵 ❤️", " ви крутий!😍 ", "Москва) сьогодні Сонце😂", " спасибі! І Вам гарного дня!🍰 ☕ ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Володимир Остапчук народився 27 вересня 1984 року в Умані. Освіта у телеведучого філологічна. Протягом року після університету він працював викладачем англійської мови в Уманському аграрному університеті, а потім переїхав до Києва, де закінчив школу дикторів при СТБ.
Після цього у Володимира почалася робота на телебаченні. Він пропрацював ведучим і диктором, а у 2017 році вів "Євробачення".
Що стосується особистого життя, то у ведучого є двоє дітей від попереднього шлюбу з Оленою Войченко. Зараз він перебуває у шлюбі з юристом Христиною Горняк.
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