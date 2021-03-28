Телеведуча Леся Нікітюк розпалила публіку соковитими кадрами в майці-алкоголічці

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала серію нових фото в "сторіз" у себе в Інстграм, на яких здивувала незвичайним образом.

Так, Леся по приїзду з Єгипту, де відпочивала близько тижня, вирішила привести себе в порядок та нанесла косметичну масочку на обличчя. "Посиніла" й задоволена Нікітюк привітала публіку на першому знімку. Усміхнена дівчина показала обличчя крупним планом.

На другому кадрі зірка вирішила надати своєму вигляду більше пікантності, відсунувши камеру подалі. Тим самим Леся дозволила шанувальникам насолодитися її пружним декольте, продемонструвавши його у всій красі. Нікітюк без краплі збентеження засвітила "улоговинку гріха", скуйовдивши волосся і "надувши" губки.

"Трошки сек*уальніше?", - запитала вона в шанувальників, додавши кумедний смайлик у кінці.

До цього ми розповідали, як уїдлива Нікітюк відчитала Ірину Білик, яка також відпочивала в Єгипті. Взагалі багато зірок подалися в Хургаду, дізнавшись про відкриття там нового готелю Rixos. Так, Леся похвалилася незвичайним тортом зі своїм їстівним портретом. Прикрашали десерт печеньки-макаруни. Яке ж було здивування ведучої, коли виявилося, що одне з них вже хтось вкусив. Втім, Нікітюк легко вирахувала пустуна.

"Помітила тут маленьку дрібничку... Іра Білик знімала сторіз, надкусила і поклала. Типу, що Іра, мені після вас доїдати? Що, я можу народною артисткою стати, чи що?", - обурилася Леся.

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