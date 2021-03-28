Український популярний артист Олег Винник показав свого "брата", яким виявився відомий співак

Відомий артист став одним із зіркових тренерів у шоу "Голоси країни", пише Politeka.net. Колегами співака стали Діма Монатік, Надя Дорофєєва і Тіна Кароль. Також кожен з них вибрав собі помічників. Зокрема, допомагати Виннику буде співак Іван Дорн. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Обидва артисти тепло зустріли один одного і встали поруч. Між ними можна було помітити якусь схожість - обидва високі й світловолосі.

"Брат, в саме серце!",- виголосив Олег, приймаючи квіти від Івана.

"Потрібно зізнатися, що ми брати", - несподівано поділився Дорн.

"Між @ olegg.vynnyk та @dorn_ivan є якась схожість, правда?😅

Не пропустіть випуск оновлених нокаутів", - написали автори публікації.

Запис за дві години зібрав понад 15 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Тіна така красива", "що з Дорном? Якийсь дід", "Классс❤️❤️❤️", "дуже чекаю", "😂до речі так", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Іван Дорн народився 17 жовтня 1988 року. Артист з дитинства був дуже артистичним.

Хлопець навчався в музичній школі, де займався вокалом і вивчав гру на фортепіано. Згодом він отримав нагороди в ряді вокальних конкурсів - "Запали свою зірку", "Перлина Криму" і "Чорноморські ігри".

Пізніше артист потрапив на "Фабрику зірок-6", після чого його популярність стала зростати.

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