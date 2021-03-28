Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна показла, як виріс її син

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Маші у соцмережі.

Так, в акаунті телеведучої з'явилось фото, на якому вона позує на вулиці разом зі своїм сином Олександром 2014 року народження та домашнім улюбленцем - песиком Ясею.

"Поки ми чекали відкриття дачного сезону, два моїх товариша пристойно зросли: один вгору, інша - вшир", - пожартувала Єфросиніна.

На новому фото Маша виглядає дуже щасливою і позує у стильних вискоих чоботах-трубах в кольорі хаккі. Також на ній можна побачити сірі легінси, чорну туніку, куртку бронзового кольору та бежеву шапку.

На світлині можна побачити, що син Олександр справді виглядає вже дуже дорослим та помітно "витягнувся", а песик дійсно непогано "від'ївся".

"Всі стрункі! Собака гарна і доглянута!", "Схожий з мамою", "Та, що вшир, взагалі на хорошого барашка змахує", "Які ж ви красиві і сяючі!", "О, це ж класно, як діти ростуть", "Яка гарна родина", "Виглядаєете дуже щасливими", "А яка порода вашої собаки?" - пишуть фоловери у коментарях.

Нагадаємо, що Єфросиніна і кравець з "Квартал 95" викликали бурю емоцій своїми перевтіленнями, відео: "Маша в ролі...".

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна балувалася на дивані і випадково показала непристойний жест: "у жорсткому протесті".

Також Politeka писала, що Єфросиніна вразила чорно-білим фото з чоловіком і заговорила про сокровенне: "щоб цінували кожну секунду...".