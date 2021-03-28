Відома модель Кендалл Дженнер без одягу показала досить сміливий образ на зйомці

Молодша сестра Кім Кардашьян і сама струнка зі знаменитого сімейства – модель Кендалл Дженнер завжди володіла чудовою фізичною формою. Довгі стрункі ноги, рельєфний прес і точена талія викликають заздрість навіть у деяких моделей.

Не так давно зірка знову вразила, взявши участь у фотосесії, в якій їй довелося позувати без одягу, а прикриватися руками. Чуттєвий кадр в чорно-білій обробці перетворив шкіру Кендалл в сяючу, а струнке тіло виділив завдяки ідеальній корекції.

В інтерв'ю сама красуня не раз говорила, що їй пощастило з генетикою, проте спорт і харчування теж дуже важливі для підтримки ідеальної форми.

Кендалл дотримується досить суворого графіка харчування, не дозволяючи собі зайвих перекусів між прийомами їжі. Єдине ласощі, яке модель собі дозволяє - це заморожений йогурт, причому від фаст-фуду зовсім модель не відмовляється.

Раніше також зірка здалася в прозорій сукні і без ліфа. Дівчина одягла тільки "невидимі" трусики, які не відразу і помітиш. Кендалл не бентежилася такої відкритості і хвалилася бездоганною фігурою.

"Вона найкраща!", "Така чудова"," це плаття вогонь"," потрібна невідредагована версія"," нуль, противно", " 10. Один з улюблених образів від Кендалл"," як вдало зігнулася"; " Краща з кращих !!! Супер модель. Краща модель на світі!", "Чому вона анорексичка".

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