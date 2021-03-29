Вночі все ще будуть морози

Погода в Україні 29 березня обрадує українців потеплінням, але засмутить опадами, які очікуються в деяких регіонах

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на дані Укргідрометцентру, новий тиждень в Україні почнеться зі значного потепління. Зима нарешті відступить, давши стовпчиках термометра прогрітися до 10-11 градусів. Потеплішає у всіх областях України. Правда, в деяких регіонах очікуються опади, які трохи зіпсують враження від весни, що нарешті прийшла.

У західних регіонах в понеділок очікується справжнє свято природи. Буде тепло і сухо. Температура підніметься до 8-11 градусів. Жителі Заходу зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі.

Всі інші області, в більшій чи меншій мірі зіткнутися з опадами. Втім, дощі йтимуть при високій температурі. Найсильніше від опадів постраждають південні регіони, де вночі навіть можливий мокрий сніг. При цьому температура повітря на півдні коливатиметься в межах 8-11 градусів тепла.

Додамо, що вночі ще можливі морози. Невеликий мінус очікується в західних і східних регіонах. В інших областях температура вночі опуститься до 1-3 градусів тепла.

Відзначимо, що в найближчі кілька днів українців чекає поступове потепління.

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