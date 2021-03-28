Відома модель Кім Кардашьян показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян зараз в центрі уваги всіх ЗМІ, адже еталон краси зібралася розлучитися з чоловіком Каньє Вестом. Чутки про розрив пари ходили давно, але офіційно підтвердили представники сім'ї тільки зараз.

На новому фото красуня здалася в міні-бікіні, позуючи біля басейну. Образ Кім доповнила стильними окулярами і хусткою на голові. Дівчина частково стояла у воді, демонструючи розкішну фігуру.

"Поверни мене", - досить загадково підписала знімок Кім.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Мене теж!! Краща поїздка!", "Королева", "Візьми мене з собою", "Одна ластівка не робить літа", " Кім, знаєш що, у тебе є ця штука ... ця штука ...", "Тобі занадто рано", "чому вони виглядають відредагованими".

Ми писали, що майже "холостячка" Кім Кардашьян в білизні і халатику засвітила неідеальний животик на домашніх кадрах.

Цього разу Кім вирішила показати себе в простій домашній обстановці. Вона поділилася відео зі своєї вбиральні і похвалилася колекцією білизни власного бренду.



Нагадаємо, майже "холостячка" Кім Кардашьян разом з гарячими сестричками показала свої принади сонечку

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