Актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, захопивши фанатів
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко просто обожнює привертати увагу фантів розкішними, а іноді і пікантними образами. Красуня активно публікує фото в Instagram, де за актрисою стежать сотні тисяч фанатів.
Так сталося і цього разу, Ольга вирішила показати себе в шикарній сукні з прозорим верхом. Красуня стояла біля дзеркала, спокусливо вигнувшись, щоб можна було зазирнути в декольте дівчини.
"Сподіваюся, у тебе Прекрасна неділя", - написала Ольга під фото.
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Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Це прекрасно"," дивовижне фото", " дякую вам. Сподіваюся, твоє Воскресіння буде таким же прекрасним"," чудова"," красива фотографія"," Така чарівно красива"," так, доброї неділі"," дуже мила фотографія, Ольга"," така красива дама","класна і ти, і твій близнюк".
Ми писали, що відома актриса Ольга Куриленко вирішила згадати свою головну роль і похвалилася фотосесією з цього фільму.
Ольга розмістила фото, де вона в майці і штанях, залазячи у величезну чавунну трубу з круглими дверцятами. Дівчина вся вимазана і скуйовджена.
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