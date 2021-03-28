Актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко просто обожнює привертати увагу фантів розкішними, а іноді і пікантними образами. Красуня активно публікує фото в Instagram, де за актрисою стежать сотні тисяч фанатів.

Так сталося і цього разу, Ольга вирішила показати себе в шикарній сукні з прозорим верхом. Красуня стояла біля дзеркала, спокусливо вигнувшись, щоб можна було зазирнути в декольте дівчини.

"Сподіваюся, у тебе Прекрасна неділя", - написала Ольга під фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно"," дивовижне фото", " дякую вам. Сподіваюся, твоє Воскресіння буде таким же прекрасним"," чудова"," красива фотографія"," Така чарівно красива"," так, доброї неділі"," дуже мила фотографія, Ольга"," така красива дама","класна і ти, і твій близнюк".

Ми писали, що відома актриса Ольга Куриленко вирішила згадати свою головну роль і похвалилася фотосесією з цього фільму.

Ольга розмістила фото, де вона в майці і штанях, залазячи у величезну чавунну трубу з круглими дверцятами. Дівчина вся вимазана і скуйовджена.

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