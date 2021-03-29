Дружина українського хореографа Влада Ями, судді " Танців з зірками", Лілія розповіла цікаві факти
Як пише Politeka.net, красуня-дружина вже давно перебуває у відносинах з Владом Ямою. Парочка познайомилася в клубі в 2007 році, а вже в 2014 році відносини були оформлені офіційно. Зараз Влад і Лілія виховують сина Леона, який з'явився на світ через рік після весілля. Дружина Влада іноді ділитися секретами про владу в Instagram, де часто публікує спільні фото.
Цього разу Лілія опублікувала фото, де пара позує разом з бейсболками. Довговолоса красуня нахилила голову над плечем задоволеного Влада.
"Факти про наш побут.
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Відверто
Вгадайте і напишіть в коментарях які два пункти неправдиві.
1. Сильно дратуюся коли Влад мене не чує.
2. Влад ніколи не знає де його паспорт, але я завжди знаю де він (так ми і розписалися ).
Напередодні відрядження Влада з нетерпінням чекаю улюблене питання « " а де мій паспорт?».
3. Влад любить заплітати мені косичку перед сном.
4. Дуже легко зрозуміти що йому подобається страва, яку я приготувала, за характерним стогоном під час їжі.
5. Я люблю задавати питання і при цьому включити воду, і не чути відповідь (Це моя фішка). Можна ще піти в дальню кімнату, щоб напевно нічого не було чутно.
6. Часто прошу чоловіка мене розбудити, тому що я абсолютно не чую будильник.
7. Кожен день перед сном ми "тверкаем" для гарного настрою", - написала Лілія.
"Ми обидва зараз хочемо креветок", - написав відразу в коментарях Влад.
Фанати поставили кілька сотень лайків і почали вгадувати:
"1 та 3 неправда", "всі правдиві", "всі пункти правдиві ви красива пара", " скільки вже років заміжня за Владом?".
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