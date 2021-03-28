Українська телеведуча Даша Трегубова з "Х-Фактора" прочитала чуттєві вірші

Як повідомляє Politeka.net , вже не перший рік займається кар'єрою телеведучої і актриси. Красуня ще й любить вірші, тому часто радує фанатів розбурхують римами та емоціями. Зірка в черговий раз вирішила опублікувати в Instagram ролик, де згадала слова поетеси Тетяни Касьян, яка померла 2 роки тому від онкології.

На фото Даша здалася в піджаку, який просто накинула зверху плечей, а також плаття з великим декольте і без білизни. Трегубова чуттєво прочитала вірш "Мені хотілося б".

"Мене завжди чіпляла глибина і удавана простота, з якою люди вміють в неї занурювати і занурюватися

Як ці зворушливі і пронизливі вірші Львівського поета, яку два роки тому забрала онкологія", - написала телеведуча.

Фанати відразу почали коментувати публікацію:

"Мій ніжний ангел, в місті моєму така ніч, що вимерзає слово", "Яка ви чудова", "Дашаааа, як же мені подобається той внутрішній світ, який Ви несете!!! Дякую!", "Аж сльози набігли. Як глибоко", "Захоплююся вашим читанням", "Дуже зворушливо".

Нагадаємо, постаріла Трегубова з "Х-Фактора" вразила розміром декольте в блискучій сукні.

А ще Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" без сорому і білизни змусила милуватися своєю красою.