Українська актриса, головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про незвичайну звичку свого сина
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Мішина опублікувала кадри, зняті у ванній.
Як відомо, зараз актриса сидить на карантині разом з 9-річним сином Платоном і коханим Олександром Еллертом. Справа в тому, що актриса заразилася коронавірусом. Красуня розповідає про перебіг хвороби, а також ділиться подробицями з життя сім'ї.
На свіжих відео Ксенія показала, як її син приймає ванну. Вона зняла дитину в той момент, коли він вже сидів у ванній, в яку набиралася вода. Платон був одягнений в шорти, майку і шкарпетки. Як виявилося, саме в такому вигляді він купається.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Прожитковий мінімум в Україні зміниться, в Мінсоцполітики зробили важливу заяву: "Для розрахунку соцвиплат..."
Кароль і Потап поскандалили прямо на сцені, зірок розтягувала "поліція": "Ти мені не даєш..."
Хвора "Холостячка" Мішина показала себе після невтішного діагнозу: реакція Еллерта вразила
Рідкісне фото чоловіка та сина Кравець із "Квартал 95" викликало ажіотаж: "Тато і маленька Оленка!"
"Я не знаю, як у кого діти купаються, мій купається завжди ось так", - зазначила Ксенія.
Шанувальники не змогли відреагувати на дивну звичку дитини, оскільки в сторіс така можливість відсутня.
Відзначимо, що під час участі в проекті «Холостячка» Ксенія кілька разів залучала до зйомок свого сина. Тоді глядачі вирішили, що Платон дуже балована дитина.
"Платон дуже розбалувана дитина", «він не розбалуваний, а просто не вихований», «шукала ідеального, зате хлопчика виховує жахливо", "Платон - розбалувана дитина. Думаю, з ним важко знайти спільну мову", - писали люди.
Нагадаємо, що розпатлана Ксенія Мішина в халаті познущалася над фанатками "Холостяка": "отже, вечір п'ятниці...".
Як повідомляла Politeka, зухвала "Холостячка" Мішина вирішила позбутися "улюблениці" Еллерта, вразивши кадром:"цей день настав".
Також Politeka писала, що змучена хворобою "Холостячка" Мішина поскаржилася на зміни в зовнішності: "Так погано...".