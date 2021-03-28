Українська актриса, головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про незвичайну звичку свого сина

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Мішина опублікувала кадри, зняті у ванній.

Як відомо, зараз актриса сидить на карантині разом з 9-річним сином Платоном і коханим Олександром Еллертом. Справа в тому, що актриса заразилася коронавірусом. Красуня розповідає про перебіг хвороби, а також ділиться подробицями з життя сім'ї.

На свіжих відео Ксенія показала, як її син приймає ванну. Вона зняла дитину в той момент, коли він вже сидів у ванній, в яку набиралася вода. Платон був одягнений в шорти, майку і шкарпетки. Як виявилося, саме в такому вигляді він купається.

"Я не знаю, як у кого діти купаються, мій купається завжди ось так", - зазначила Ксенія.

Шанувальники не змогли відреагувати на дивну звичку дитини, оскільки в сторіс така можливість відсутня.

Відзначимо, що під час участі в проекті «Холостячка» Ксенія кілька разів залучала до зйомок свого сина. Тоді глядачі вирішили, що Платон дуже балована дитина.

"Платон дуже розбалувана дитина", «він не розбалуваний, а просто не вихований», «шукала ідеального, зате хлопчика виховує жахливо", "Платон - розбалувана дитина. Думаю, з ним важко знайти спільну мову", - писали люди.

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