Український співак MELOVIN, який запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, заінтригував новим яскравим фото зі зйомок

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку артиста у соцмережі.

Так, в акаунті MELOVIN з'яився кадр, зроблений під час зйомок нового кліпу музиканта.

На новому фото артист позує в полі та загадково дивиться в бік. При цьому на ньому дуже яскраве і контрастне вбрання - червоний костюм, одягнений на оголене тіло, а також шкіряні рукавиці: чорна і червона.

Нову світлину артист лаконічно супроводив хештегов #ікровкипить - це назва його нової пісні. Судячи з підпису, шанувальники зможуть оцінити новий кліп вже зовсім скоро, 2 квітня.

В коментарях артиста засипали компліментами і зізнались, що вже не дочекаються нового кліпу.

"Ангел і демон в одному обличчі", "Бекстейдж цікавий, але хотілось би тебе побачити, хоч у сторіс покажись", "Складаємо кліп по шматочках?", "Ти, звісно, не вікно, але я б за тебе вийшла", "Знаю, що не в тему, але все ж, у тебе такий таємничий погляд. Розкриєш хоча б одну свою таємницю?", "Ти в дуже крутій формі", "Вау", "Ми скучили", - пишуть у коментарях.

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