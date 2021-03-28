Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася чудовими знімками з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене під час відпустки в Єгипті. Як відомо, 26-річна Репяхова знаходиться на останніх місяцях вагітності. 55-річний Віктор Павлік одружився на своєму концертному директорі Катерині влітку 2020 року, а вже зараз вони чекають первістка. Відомо, що у пари буде хлопчик, якого вони хочуть назвати Михайло. Ім'я дитині вибирала Репяхова.

Поки в Україні йшов сніг і господарювала негода, Катерина зі своєю мамою вирішила відправитися на відпочинок до Єгипту. Показово, що зовсім недавно дівчина вже відпочивала на курорті зі своїм зірковим чоловіком. У цей раз Репяхова ділилася яскравими знімками з відпочинку і розповідала шанувальникам, як їй відпочивається без коханого.

На свіжому фото вона показала всю красу готелю, в якому зупинилася.

"Весь світ на долоні моїй...",- підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили кілька приємних відгуків.

"Дуже красиво», «красиве фото», «неймовірне місце», «тобі так пощастило», «яка краса», «Вау», "Прям дуже", - пишуть користувачі Мережі.

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