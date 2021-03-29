Відома бразильська модель Алессандра Амбросіо, яка довгий час була ангелом Victoria's Secret, захопила підтягнутою фігурою в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, Амбросіо 39 років, але вона досі може похвалитися стрункою фігуркою. І це, незважаючи на те, що красуня – щаслива мама двох дітей.

Моделі Victoria's Secret славляться своїми жіночними фігурами і стрункими ніжками. Амбросіо - одна з кращих і найвідоміших представниць цього бренду. У себе в Instagram красуня часто балує шанувальників пікантними фото, демонструючи свої принади у всій красі. Особливо актуально це стало після того, як Алессандра разом з сестрою і подругою відкрила свій бренд купальників в 2019 році. Тепер модель рекламує не тільки брендову білизну і купальники, але і свій особистий продукт.

На свіжому фото модель якраз демонструвала свій купальник. Виглядав він на ній чудово. Верх підкреслив пишний бюст знаменитості, а трусики бежевого кольору прикрили найцікавіше.

"Недільні відчуття", - підписала фото зірка.

У коментарях улюблениці публіки залишили масу приємних слів.

"Ти така красива", "Люблю твої купальники", "виглядаєш на мільйон", "мені так подобається твоя фігура", "захоплююся тобою", "цукерка", "Солодка дівчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка Victoria's Secret заманила розкішними вигинами в міні-топіку:"Супермодель з м'язами".

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