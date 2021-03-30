Починаюча співачка і модель Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, показала прогулянку з хлопцем
Не так давно красуня розповіла про свої стосунки з 31-річним українським бізнесменом-мільйонером Денисом Жадановим, передає Politeka.net. Шанувальники тут же стали говорити про можливе весілля.
Закохані поки ніяк не реагують на чутки, продовжуючи ділитися кадрами спільного проведення часу.
Так, в одному з останніх сторі, яке зняв Жаданов, видно, як Соня просто світиться від щастя, і її коханий теж. Пара посміхалася в камеру під час прогулянки у центрі Манхеттену.
Соня йшла підстрибом вулицею в красивому пальті. Вона зробила просту зачіску, але виглядала при цьому просто чудово.
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Пізніше модель зупинилася і продемонструвала гарний вигин талії й стегон.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс це зробити неможливо.
Нагадаємо, Соня Євдокименко цього року відзначить 20-річчя. Відомо, що дівчина з дитинства займалася танцями, малюванням, музикою по класу фортепіано, брала уроки вокалу, а також виходила на подіум. Красуня навіть отримала титул "Краща модель України".
Соня переїхала в США де здобуває освіту, вона вивчає історію мистецтв і англійську літературу.
Модель активно веде сторінку в соцмережі. Зараз на її Instagram підписані 163 тисячі користувачів мережі. Внучка Ротару отримує масу компліментів.
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