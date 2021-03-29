Загинув колишній власник "Ельдорадо" Петро Келлнер

За даними alaskasnewssource, його життя обірвалося під час аварії вертольота на Алясці.

Катастрофа сталася 27 березня в районі льодовика Кнік. За попередньою інформацією, на борту крім нього знаходилося ще чотири людини.

Чех Петро Келлнер був найбагатшою людиною в країні.

Він володів міжнародною інвестиційно-фінансовою групою компаній PPF Group, а журнал Forbes оцінював його статки в $17,9 млрд.

Келлнеру було 56 років.

Розслідування інциденту триває.

Раніше ми повідомляли, що 7 березня в авіакатастрофі загинув відомий олігарх і політик Олів'є Дассо.

Аварія вертольота сталася в неділю, на північному заході Франції. Крім французького мільярдера Олів'є Дассо на борту був пілот. Вони обидва загинули.

Дассо було 69 років. Він був онуком французького авіаінжинера і засновника сімейної корпорації Dassault Aviation, яка займається авіапромисловістю.

Нагадаємо, біда трапилася з легендарним актором-красенем Василем Лановим.

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