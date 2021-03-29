Найбільш обговорювана пара в мережі "Холостячка" Ксенія Мішина і її обранець Олександр Еллерт показали поповнення в родині і попросили допомоги

Як передає Politeka.net, в сторіс своїх Instagram Ксенія і Алекаандр показали милих хом'ячат. Несподіване поповнення в родині закоханої парочки сталося 11 березня. Тепер пара намагається з'ясувати, хто ж у них народився: хлопчик чи дівчинка.

"Прийшов час зрозуміти, хто ж це хлопчик чи дівчинка. Давайте, допомагайте, друзі. По морді це сама милота, а ось тут, розкажіть-но", - попросив Еллерт, показуючи дитинча.

Ксенія поділилася справжньою проблемою, яка виникла в сімействі їхніх хом'ячат. За словами актриси мама-хом'ячиха не підпускає своїх дітей до мисочки з їжею і водичці, шипить і відганяє.

"Ситуація така, що у нас мамашка дуже зая сучка, і діток не підпускає до тарілочки, забила їх у дальній кут, вони її бояться, вона постійно їх кусає, шипить на них, вони взагалі не їдять, не п'ють. Багато мені говорили, що хом'ячки стадні тварини і вони повинні по кілька штук жити, але у нас не виходить. Що робити в цій ситуації не розумію. Їм що кожному окрему клітку, чи що?",- зізналася засмучена Ксенія.

Ксенія також запитала у передплатників, хто ж у них-хлопчик чи дівчинка, показавши милого хом'ячка, перевернувши на спинку, і підставивши на розгляд животик малюка.

Нещодавно Еллерт показував, як пустотливі хом'ячата б'ються "за насіння", коментуючи запеклу бійку.

Нагадаємо, що у квартирі " Холостячки "Мішиної і Еллерта сталася запекла бійка:" готові були вбити...".

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