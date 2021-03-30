Співачка Надія Мейхер зізналася які випробування довелося пережити в костюмі місяця, на гіпершоу " Маска"

Як передає Politeka.net, в Instagram-пабліку шоу розмістили фото Надії та її інтерв'ю, яке дала співачка після виступу. Надія розповіла, що костюм і пісню вибирала сама зірка. Однак в самому костюмі було дуже непросто перебувати. Через те, що маска насправді дуже маленька, в ній практично немає простору.

"Мені, до речі, сказали, що це найменша маска. У якийсь момент у мене з'явилося відчуття першіння в горлі, тому що кисень практично не надходив. Але воно того варте! Дуже гарний образ і неймовірна пісня", - поділилася співачка своїми враженнями.

Знаменитість зазначила, що участь у проєкті стала для неї справжнім випробуванням, яке потрібно було пройти і зробити це гідно. Для Надії участь у масці стала експериментом. "Голос я намагалася змінити максимально, зробити більш "плоским", оскільки мій оригінальний більш глибокий тембрально... ",- зізналася знаменитість.

Також Надя розповіла, що думала, що Оля Полякова відгадає її, тому, що вони час від часу спілкуються. Однак, її впізнав Андрій Данилко. Він заявив, що дізнається цей голос з тисячі. А Полякова навіть поставила 500 грн на те, що це не Мейхер і програла.

"Мені здавалося, вона [Полякова] може дізнатися мій тембр. Але вийшло так, що мене впізнав Андрій Данилко-людина, з якою ми знайомі дуже давно, напевно понад 20 років!",- підкреслила зірка.

За словами зірки, Данилко правильно зорієнтувався. Тому що можна міняти вокал, але тембр все одно залишається. Надя зізналася, що їй було цікаво, чи відгадають її, адже вона змінювала тембр голосу, щоб бути більш невпізнанною.

Шанувальники розхвалили співачку, заявивши, що вона чудово виступила, а деякі навпаки розкритикували бажання брати участь в різних шоу.

"У Надії Мейхер, був просто чудово-шедевральний виступ!Браво👏", "Вона крута, як гарно заспівала 🔥🔥🔥", "Мейхер не знає куди себе вже встромити!! В чому в усьому вона талановита?? Тільки співає, бо актріса з неї не ахті, тепер сюди вже на старість бо нікуда не беруть, не люблю, вона не приємна, колись давала інтерв'ю, така зверхня, така нагла, просто фуууу", "Краще б у журі замість Полякової, запросили б Мейхер !!", "Неземна", - прокоментували шанувальник шоу.

Частина інтерв'ю потрапило в youtube-канал, і до Вашої уваги:

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