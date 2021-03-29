Ведуча шоу " Голос країни» Катерина Осадча захопила виглядом в ефектному вбранні

Як передає Politeka.net, кадрами Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram. При цьому уважні користувачі придивилися до її фігури, і стали вітати з прийдешнім поповненням в сім'ї.

"Вагітна"," вітаю вас з майбутнім поповненням! Красива сім'я", - відреагували в мережі на фото Осадчої в малиновому міні-сукні з високою талією. До такого вбрання ведучої підібрали елегантні босоніжки з тонкими ледве помітними ремінцями, завдяки чому її ноги здавалися ще довшими.

У Осадчої навіть вирішили прямо запитати щодо поповнення: "Ви вагітні?", "І мені так здалося за останніми фото. Дай Бог, сім'я красива". Однак відповідати на такі питання Катерина не стала.

Фото були зроблені під час зйомок «Голос країни». Також Осадча показала селфі зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим, який також є ведучим шоу.

Пару просто засипали компліментами в мережі.

"Сукня супер. І Каті йде. Така гарненька", "дуже красиві. Катя, які у вас ніжки, очей не відвести", "Горбунов – красень", "Катя, ви шикарна. Ці ноги", "чарівна пара", "Ох, Юрій щасливчик", - пишуть в коментарях.

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