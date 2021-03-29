Ведуча шоу " Голос країни» Катерина Осадча захопила виглядом в ефектному вбранні
Як передає Politeka.net, кадрами Осадча поділилася на своїй сторінці в Instagram. При цьому уважні користувачі придивилися до її фігури, і стали вітати з прийдешнім поповненням в сім'ї.
"Вагітна"," вітаю вас з майбутнім поповненням! Красива сім'я", - відреагували в мережі на фото Осадчої в малиновому міні-сукні з високою талією. До такого вбрання ведучої підібрали елегантні босоніжки з тонкими ледве помітними ремінцями, завдяки чому її ноги здавалися ще довшими.
У Осадчої навіть вирішили прямо запитати щодо поповнення: "Ви вагітні?", "І мені так здалося за останніми фото. Дай Бог, сім'я красива". Однак відповідати на такі питання Катерина не стала.
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Фото були зроблені під час зйомок «Голос країни». Також Осадча показала селфі зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим, який також є ведучим шоу.
Пару просто засипали компліментами в мережі.
"Сукня супер. І Каті йде. Така гарненька", "дуже красиві. Катя, які у вас ніжки, очей не відвести", "Горбунов – красень", "Катя, ви шикарна. Ці ноги", "чарівна пара", "Ох, Юрій щасливчик", - пишуть в коментарях.
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