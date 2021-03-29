Відомий молдавський співак Дан Балан, улюбленець дівчат і серцеїд розбурхав серця прихильниць кадром з малятком на руках в обнімку з коханою блондинкою

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram розмістили добірку фотографій, на який Дан Балан обіймає свою улюблену блондинку, Людмилу Балан, прекрасну матусю, у якої 28 березня був День Народження.

На одному з фото, Дан Балан тримає на руках милу дитину, і притискається до блондинки, змусивши серця прихильниць стиснутися від ніжності. Малятко, яку впевнено тримає Дан Балан, швидше за все, племінниця зіркового виконавця.

У фан-пабліку привітали маму зірки з Днем Народження, побажавши найкращого, а також подякувавши за такого сина. Дивовижна яскрава і активна мама співака дивує молодістю, адже цього року співачці виповнилося 63 роки.

" Сьогодні День Народження у найпрекраснішої жінки, Мами Дана Балана!🥺❤ Ми вас все дуже сильно вітаємо і бажаємо нехай вас оточують тільки щирі, вірні, надійні і добрі люди! Ви найпрекрасніша жінка і заслуговуєте, найкращого жіночого щастя і уваги🥀...",- написали в пабліку.

Шанувальники приєдналися до привітань, зазначивши, що мама з сином виглядають дуже щасливими.

"Прекрасний син, красива мама!", "Краса і тільки, вітаю з днем Народження, ви принадність🥰🥰🥰🤗🤗👏👏🌹🌹🌹💋👍🏻👍🏻", "Дан дуже щасливий...у нього дві найочарівніших і безмірно улюблених жінки - - - - це в першу чергу МАМА і звичайно його вибір любові, його магія...👩 ❤ ️ 👩 ", "Вітаємо!",- написали шанувальники.

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