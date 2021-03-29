Відомий український ведучий Володимир Остапчук поділився сміливим фото зі своєю дружиною, Христиною Горняк
Минулого року ведучий шоу "Маска" одружився з юристкою Христиною Горняк, яка також займається танцями, передає Politeka.net. Пара часто ділиться в своїх акаунтах в Instagram спільними кадрами.
Цього разу Остапчук розмістив у своєму Instagram пікантне фото, де він разом з коханою позує у ванній на Мальдівах.
Примітно, що ванна знаходилася в приміщенні з відкритим дахом.
Обидва, ймовірно, були повністю оголеними, але піна прикрила все найінтимніше. Христина посміхалася, тримаючи в руці келих з шампанським, а Володимир позував трохи подалі, показавши свій торс.
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"Хочеться знову на морько, а не ось це все😎 ⠀ якщо ти "за" - скажи в коментах куди ти хочеш поїхати відпочивати, а я тобі допоможу🙌...",- написав автор поста.
За півгодини публікація зібрала понад 4000 лайків і багато коментарів.
"Не важливо, аби відпочити. За 11 років 🙌", "мрію в Стамбул злітати хоча б на 3 дні ", "Оо, мрію політати на повітряній кулі, тому Каппадокія підійшла б ідеально😊", "Грузія - це прям МРІЯ вже декількох років", - написали користувачі мережі.
Відзначимо, що подібне фото раніше робила зіркова сім'я Надя Дорофєєва і Володимир Дантес. Обидва співака позували у ванній з квітами на Балі. Здається, що Остапчук і його дружина надихнулися цим кадром і повторили "подвиг".
"Всім поцелуйчик від @nadyadorofeeva і здивоване веснянкувате обличчя від мене)", - написав Дантес.
Нагадаємо, що безпардонний Остапчук посміявся над "правильною" Олею Фреймут і показав їй, як треба: "Володимир, ну ти і...".
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