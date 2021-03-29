Телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників спогадами про свого улюбленого мецената

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками своїм сумом - вона скучила за своїм меценатом песиком Рафіком.

Після жіночого свята 8 березня Леся виклала в мережу сумне відео, на якому прощається зі своїм улюбленцем, бо змушена їхати. Схоже, телеведуча вже давно не бачила улюбленого собаку, і у своїх сторіс згадала про нього, опублікувавши зворушливі кадри. Так, на фото модно побачити Лесю, яка тримає в руках велику оригінальну подушку із зображенням Рафіка. "Так сумую за цим малим Хрю", - підписала кадр Нікітюк.

Також вона показала кадр, на якому її білий улюбленець причаївся і зарився носиком в ковдру, тут він виглядає дуже милим. На ще одному кадрі Рафік ніби кокетливо посміхається своїй господині, поклавши лапки на її ноги. Відзначимо, що Леся якось назвала свого пса меценатом, тому, що він заробляє їй гроші на рекламі і зйомках. Однак через роз'їздів і подорожей Нікітюк довелося на якийсь час залишити улюбленця.

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