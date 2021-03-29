Українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе в обпалюючому образі

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде продовжує підігрівати інтерес до свого нового альбому. Дівчина вже назвала дату релізу, заінтригувавши фанатів ще більше. Тепер красуня радує українців гарячими образами, які вибрала для пісні.

Цей раз не став винятком, адже Андраде опублікувала фото, де позує в латексних шортиках і ТОПі. Зірка лежала в напівтемряві, демонструючи все найгарячіше.

"Перебувати за тисячі кілометрів від своїх близьких і рідних, від своєї батьківщини і природи – нелегко. Звичайно я сумую і ця ностальгія відчувається в моїх піснях

Коли ми писали EP, мені так захотілося створити пісню яка поверне мене туди, в ці рідні відчуття, нехай всього на 3 хвилини!

І коли взимку в Болівії я слухала альбом і пісню ÉCHALE, куди вклала особисті думки, я зрозуміла, що в цьому є ті самі фарби і велика сила!

Сподіваюся що і ви це відчуєте, коли почуєте...", - написала Мішель під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Чекаю в Естонії", "чекаємо шалено тур в Дніпрі", "вже хочеться почути і відчути атмосферу альбому", "з нетерпінням чекаю", "божественна краса", "яка ви красива, Мішель".

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде, яка затужила в Україні, потрясла кадром у латексному топі

Також Politeka писала, що Позитив з "Время и Стекло" розсекретив, що у нього з Мішель Андраде

А ще Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Андраде пішла в рознос, показавши українцям середні пальці



