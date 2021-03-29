63-річна актриса Олександри Яковлевої, яка бореться з онкологічним захворюванням, показала, як виглядає зараз

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артисткапорадувала шанувальників свіжим відео з хлопчиком на ім'я Даня.

У ролику Яковлєва була відображена в шапочці. Волосся артистка позбулася внаслідок хіміотерапії.

Незважаючи на всю серйозність проблем зі здоров'ям, Олександра Євгенівна не втрачає оптимізму. Вона із задоволенням слухає вірш Фета «Я пришел к тебе с приветом» у виконанні дитини і бажає передплатникам не забувати класику.

"Дивишся на Вас і все здається таким прекрасним", " улюблена актриса, прекрасна жінка!! Спасибі, що ви є!! Людина-весна, людина-свято!!! Здоров'я і довголіття, дорога наша", "Вітаємо з днем театру, наша Зірочка промениста і яскрава", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що про хворобу Яковлєва дізналася в 2017 році. Але публічно про все розказала тільки через два роки. Артистка переконана, що при смертельному діагнозі важливо не опускати рук, сподіватися і не мовчати. Не тримати все в собі, а відверто ділитися переживаннями. Також вона закликала всіх уважно ставиться до свого здоров'я.

Олександра Яковлєва-російська актриса і режисер, найбільше відома за головними ролями у фільмах «екіпаж», «Чародії» і «людина з бульвару Капуцинів».

У 90-і роки вона перестала зніматися (винятком став ремейк «екіпажу» від 2016 року).

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