Ресторатор і суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво здивував сміливим фото на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram шеф-кухар опублікував вельми пікантні фото. Як відомо, 49-річний Хіменес-Браво може похвалитися не тільки кулінарними талантами, але і відмінною фізичною формою. У себе в Instagram він регулярно радує прихильниць фотографіями без одягу. Особливо багато таких знімків з'явилося під час відпочинку Ектора на морі.

На свіжих фото він вирішив додати ще більше шарму своєму образу, влаштувавши фотосесію на коні. Ектор посвітив своїм залізним торсом, запаморочивши голову жінкам.

"Ця відпустка виявилася настільки непередбачуваною, повною сюрпризів і просто незабутньою. Кожен день наповнений яскравими враженнями і хочеться ділитися з вами кожною хвилиною моєї відпустки. Верхи по воді я ще не їздив. Відчуваю себе героєм фільму або реклами", - зізнався Ектор.

У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Так, Ектор на коні!", "Вогонь!", "Який гарний", "Ковбой", "Фото бомбаааа!", "Ви шикарний. Прям з фільму", "відразу згадалася реклама:" Так, я на коні!", "Мммм який гарний чоловік. Наш улюблений Ектор", - пишуть користувачі Мережі.

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