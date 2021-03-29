Дружина відомого хореографа, судді проекту" Танці з зірками " Влада Ями, Лілія часто підігріває інтерес, розміщуючи пікантні фото з чоловіком, цей раз не став винятком

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Ліля відповіла на питання про сварки з чоловіком, проілюструвавши свою відповідь дуже гарячим фото на тлі скель.

Засмагла Лілія в жовтому бікіні пригорнула до Владу, на якому також крім джинсових шортів ніякого одягу не було. Варто сказати, що Влад був явно в розбурханому стані поки йшла зйомка, а Лілія згиналася навколо нього, демонструючи свою пристрасть, і в той же час ідеальну фігуру.

Шанувальники запитали у лілії, як часто вони з Владом сваряться, а якщо ні, то як це вдається.

"Раніше дуже часто сварилися, - написала Лілія, - рсбота над відносинами і над собою дала позитивний результат".

Лілія часто розповідає в своєму блозі подробиці їх з Владом сімейного життя. У кадр активної і мотивованої Лілії нерідко потрапляє чоловік і маленький синочок.

У недавньому пості Лілія розповіла таємниці життя зі знаменитим хореографом. Вона розповідає, про те, як проводить свої будні, виховує малюка і насолоджується життям з коханим чоловіком.

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