Співачка Алла Пугачова, яка вже довгий час є найвідомішою зіркою в Росії, переборщила з макіяжем

Як передає Politeka.net, в 71 рік співачка все ще веде активне життя, виховує двох дітей і навіть іноді вибирається на вечірки зі своїм молодим чоловіком Максимом Галкіним. Незважаючи на те, що виглядає на свій вік примадонна чудово, вона постійно піддається критиці в мережі. Людям не подобається той факт, що співачка зловживає пластикою, а також часто одягається не за віком.

На архівному фото, яке опублікували на фан-сторінці зоряного сімейства в Instagram, Пугачова постала з яскравим макіяжем, яким спробувала приховати сліди старості. На фото Алла затонувала обличчя, підкреслила очі і губи.

"Люди, чому ж ви всі такі злі?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях під постом залишили як слова критики, так і слова підтримки.

"Алло Борисівно, у вас вже повинен бути стійкий імунітет на злість і заздрість!", "Головне не звертайте на злих уваги! Ви найкраща!", "Її час пішов", «найулюбленіша і найкрасивіша Аллочка», "не треба заздрити, проживайте своє життя", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що 71-річна Пугачова вразила зовнішнім виглядом і дала привід для переживань: "Дай вам Бог здоров'я...".

Як повідомляла Politeka, папараці підловили скуйовджену Пугачову без макіяжу в звичайному житті: "Ось тобі і Алла".

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