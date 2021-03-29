Відома російська актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, показала себе в гарячому образі

Як передає Politeka.net, Кошкіна стала відома широкій публіці після того, як їй стали приписувати роман із зіркою Comedy Club Гаріком Харламовим. Про їхні стосунки заговорили відразу після того, як Харламов розлучився зі своєю дружиною, актрисою Христиною Асмус. Втім, і Гарік, і Яна зв'язок заперечують, хоча і використовують цей інформаційний привід.

Сама Яна відома в Росії як комедійна актриса. Вона бере участь в різних постановках і шоу, найчастіше виконуючи роль фатальних, але дурних красунь. Кошкіна славиться своїми неосяжними формами, які із задоволенням демонструє. Вона балує шанувальників пікантними фото, за що вони їй дуже вдячні.

На свіжих фото Яна позувала в костюмі школярки. Красуня навіть заплела кіски, щоб образ був особливо пікантним. Кошкіна задерла спідницю, позбавивши чоловіків сну. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Кішечка", "Ось це трансформація", "схожа на дівчинку з сімейки Адамсів», "Яночка, така красива)", "йо майо, Яна - чи це ти?", "Привітик школярка з Японії", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що "наречена" Харламова в панчішках змусила ковтати слинки навіть Тарзана:"присвячую колишньому".

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