Молодша дочка зірки "Квартал 95" Євгенія Кошового здивувала зухвалою розповіддю про маму і поділилася порадами про те, чого не варто робити в машині
Кумедне відео з дочкою опублікувала на своїй сторінці в Instagram дружина коміка Ксенія Кошова. Про це пише Politeka.net.
На кадрах можна побачити, як маленька Серафима сидить в машині і з кумедною інтонацією ділиться своїми думками на камеру.
"Мама зараз буде красунею! Ми зараз приїдемо додому, вона поїсть, потім підемо на вулицю, а потім все – нафарбуємо Вариною косметикою її! Ось так все буде! Музичку, будь ласка!", - звертається дівчинка до водія. Судячи з усього, за кермом сидить її батько.
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Однак, на цьому Серафима вирішила не зупинятися. Дівчинка також поділилася порадами на тему ПДР.
"По зустрічній дорозі не можна їхати, пацани! Зрозуміло? І дівчата теж ... ось у мене мама теж вміє водити, зрозуміло, дівчата? Коротше, не кажіть своїм татам "газуй", коли він їде на поворотах, зрозуміло?",- додає Серафима.
На це її мама зазначає, що сама дівчинка так говорить.
"Так, кажу, тому що тато сказав: "Коли буде пряма – газнемо", - пояснила Серафима.
Особливого гумору ситуації додає повчальний тон дівчинки і зухвала інтонація, з якою вона вимовляє окремі слова.
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