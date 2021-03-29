Фітнес-тренер Марина Боржемська (у шлюбі Узелкова) з проекту "Зважені та щасливі" похвалилася відмінною фізичною формою, розповівши про інтервальне голодування

Як передає Politeka.net, 41-річна Боржемська завдяки спорту і здоровому харчуванню виглядає чудово. На свіжому фото красуня в черговий раз похвалилася своєю неймовірною фігуркою - плоским животиком і ідеальною талією.

Боржемська вирішила розповісти своїм шанувальникам про інтервальне голодування. Як пояснила тренер, інтервали в голодуванні бувають різними, але найпоширенішим вважається 16/8. Це означає, що людина їсть протягом 8 годин, а решту 16 голодує.

"Періодичне голодування може несприятливо позначитися на роботі організму. Наприклад, можуть початися запаморочення і болі через стрес у зміні раціону харчування", - попереджає Боржемська.

За її словами, такі дієти можуть мати зворотний ефект, а кожна придбана калорія буде відразу відкладатися. Вона підкреслила, що на організм йде колосальне навантаження, коли він отримує всі поживні речовини за 8 годин.

"Не можу підтримати прихильників такої схеми харчування, оскільки вважаю, що найголовніше правило життя – не обмежувати себе і не ставити в рамки. Тільки правильне харчування і спорт", - підвела підсумок тренер.

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