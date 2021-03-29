Відома співачка Алла Пугачова, примадонна російської естради, незважаючи на свій вік продовжує цікавити і радувати публіку своїми неймовірними перевтіленнями, а також історіями минулих концертів

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Алла Борисівна розмістила короткий ролик, невеликий епізод концерту її та Максима Галкіна на сцені, коли співачка ще вела активну концертну діяльність. (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

У кадрі з'явилася вона з букетом білих троянд і Максим Галкін. Пугачова розповіла кумедну історію, яка якнайкраще демонструє що таке вік для співачки і актриси.

"Що таке вік для співачки, для актриси і співачки, є кумедна історія...",- каже свій монолог Алла Пугачова. Максим Галкін її перебиває, мовляв вистачити вже: "Алла, Ну, давай вже..."

"Почекай "- процідила крізь зуби Пугачова, - " я згадала історію одну..."

"Ах, ще одну, ну тоді давай", - погоджується Галкін.

"Так ось десь рік тому,-розповідає Пугачова, - до мене в гримерку забігає Лайма Вайкуле, засмучена, зі словами "Алла, Алла, у мене горе". Я її питаю, що трапилася, та Боже мій, а вона каже "Алла, мене вже два місяці не кадрять, це старість", - на цьому Пугачова, яка пародіювала голос Вайкукле закінчує історію, а публіка вибухає від сміху.

Шанувальникам сподобався жарт, розказаний їхнім кумиром про значення віку в житті співачок і актрис, і вони прокоментували ролик:

"Клас 😂😂😂 ", "Ви Така молодець! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂👏👏👏👏 ", "Ви супер! 😂😂😂 ", "В кінці, що сказала?", "Красуня!", "Наша улюблена Алла Борисівна!",- прокоментували шанувальники.

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