Популярна співачка Надя Дорофєєва розповіла радісну новину, яку разом з чоловіком довго приховувала

Як передає Politeka.net, Дорофєєва і Володимир Дантес є однією з найпопулярніших пар українського шоу-бізнесу. І Надя, і Вова активно будують і розвивають свою кар'єру, що, безсумнівно, об'єднує їх. Шанувальники пари давно мріють про дует, але поки артисти вирішили порадувати фанів іншим способом.

«Ми тут з @vladimirdantes стали ведучими ювілейного сезону @orelireshka_official. Ох у вас цікава, але непроста роботка @_agentgirl_@ptuxerman @reginatodorenko. 10 квітня побачимося на @novy_channel», - підписала спільне з Дантесом фото Надя.

Як відомо, "Орел і решка" вирішив незвичайним способом провести ювілейний сезон. Ведучими шоу стали відомі українські зірки. Покликали в проект і Дорофєєву з Дантесом. У коментарях під постом шанувальники зійшли з розуму від радості.

"Те почуття, коли фанати вже давно знали про це", «Котики», «Ура, це крута новина», «Вау, дуже чекаю випуску», «Надя і Вова ви кращі», «чудова пара», «дуже радісна новина», «це буде цікаво», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що спокусник-чоловік Дорофєєвої Дантес наочно показав, чим підкорив зоряну красуню: "хтось викликав короля...".

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