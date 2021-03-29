Українська спортсменка Марина Бех-Романчук продемонструвала ідеальне тіло в сміливому бікіні

Як повідомляє Politeka.net, українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх перемог радує шанувальників яскравими фотографіями у своєму Instagram. Красуня з ідеальним спортивним тілом не соромиться демонструвати його, викладаючи в соцмережу пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках.

Так, цього разу спортивна красуня показала кілька кадрів зі свого тренування, на яких з'явилася в вельми спокусливому образі. Дівчина зображена на спортивному майданчику, вона витончено позує фотографу. Перед камерою Марина постала в коротких облягаючих шортиках і такому ж топіку, цей наряд тільки підкреслив спортивне тіло. Волосся спортсменки зібрані в простий хвостик і укладені обідком, вона повернулася боком до об'єктива, демонструючи пружні сідниці.

У підписі до публікації Бех-Романчук написала:"Привіт, мій новий тренувальний тиждень". Фолловери тут же почали активно обговорювати новий образ легкоатлетки, засинаючи компліментами і захоплюючись її ідеальним тілом. "Королева", "Красива", "Чудова", "Красива і гаряча", "Чудова", "Вау, приголомшлива панорама", "Абсолютно приголомшлива, гаряча, чуттєва і спокусливо приголомшлива", - пишуть захоплені шанувальники в коментарях під фото Марини.

Нагадаємо, Бех-Романчук блиснула апетитними сідницями, застрибнувши на підкачаного красеня: "Щасливчик".

Як повідомляла Politeka, Бех-Романчук вбила наповал пружним "горішком", вигнувшись в трусах перед дзеркалом: так виглядає ідеал.

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