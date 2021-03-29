Відома південноафриканська супермодель Кендіс Свейнпол, яка є ангелом "Victoria's Secret", вразила розкішними кадрами на пляжі

Як передає Politeka.net, Кендіс, як і її колеги не соромиться демонструвати оголене тіло. 32-річна красуня може похвалитися не тільки стрункою фігуркою, але і вражаючими формами. Свою гідність у всій красі Свейнпол вирішила продемонструвати на пляжі.

У себе в Instagram модель опублікувала фото, на якому постала повністю оголеною. Красуня лягла на пісок, возз'єднавшись і злившись з природою. Її принади стали надбанням громадськості, але, схоже зірку це не хвилювало.

"Повний місяць у Терезах", - загадково підписала фото зірка.

У коментарях спекотній красуні залишили масу приємних слів.

"Ти неймовірна жінка", "прекрасна фігура", "добре, що цей пляж пустельний", "Тільки не з Вікторією!", "Мій Бог! Доказ існування русалок!", "Чиста краса!", "найкрасивіша жінка в світі", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол показалася в помаранчевому бікіні і чорному топіку. Зірка позувала на пляжі біля зеленої рослинності. Виглядала модель чудово. Вигини її стрункої фігури зводили з розуму шанувальників.

Нагадаємо, що Свейнпол з "Victoria's Secret" в крихітному бікіні показала справжній розмір своїх принад: "приголомшливо!".

Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" полонила ідеальними формами в трусиках: "Весна...".

Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол з "Victoria's Secret" захопила одночасно розтяжкою, струнким тілом і пейзажем:"Супер-дівчина".