23-річна модель Тіна Кунаки , дружина 54-річного актора Венсана Касселя, вразила сміливим образом

Як пише Politeka.net , Тіна Кунакі кілька років тому вийшла заміж за зіркового актора. Французька модель вже встигла народити легенді дитину. Красуня не забуває і про шанувальників, яких регулярно радує новими фото в Instagram. Так, сьогодні, дівчина опублікувала новий ефектних образ.

На новому знімку Тіна присіла навпочіпки в босоніжках. На Кунакі була сукня з прозорими частинами. Образ ефектна красуня доповнила "стоячими" волоссям.

"Доброта золота", - написала зірка.

Фанати поставили безліч лайків і написали коментарі:

"Чим вище, тим краще", "Мардж Сімпсон", "Elle russia шарять, ще б таку богиню не покликати!", "Не тільки", "Королева", "Чудово", "чудова", "відмінна картинка".

Ми писали, що відома модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала томний образ в ліжку. Модель вирішила показати, як виглядає вдома без гламурних нарядів і яскравого макіяжу. Так, на Селфі вона невимушено розкинулася на ліжку. Красуня прилягла відпочити в короткому чорному платтячку, більше схожому на пеньюар.

Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя засвітила пікантні місця в мінібікіні.