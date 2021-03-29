23-річна модель Тіна Кунаки, дружина 54-річного актора Венсана Касселя, вразила сміливим образом
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі кілька років тому вийшла заміж за зіркового актора. Французька модель вже встигла народити легенді дитину. Красуня не забуває і про шанувальників, яких регулярно радує новими фото в Instagram. Так, сьогодні, дівчина опублікувала новий ефектних образ.
На новому знімку Тіна присіла навпочіпки в босоніжках. На Кунакі була сукня з прозорими частинами. Образ ефектна красуня доповнила "стоячими" волоссям.
"Доброта золота", - написала зірка.
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Фанати поставили безліч лайків і написали коментарі:
"Чим вище, тим краще", "Мардж Сімпсон", "Elle russia шарять, ще б таку богиню не покликати!", "Не тільки", "Королева", "Чудово", "чудова", "відмінна картинка".
Ми писали, що відома модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі показала томний образ в ліжку. Модель вирішила показати, як виглядає вдома без гламурних нарядів і яскравого макіяжу. Так, на Селфі вона невимушено розкинулася на ліжку. Красуня прилягла відпочити в короткому чорному платтячку, більше схожому на пеньюар.
Нагадаємо, Молода дружина Венсана Касселя засвітила пікантні місця в мінібікіні.
А ще Politeka писала, що молода дружина Венсана Касселя неприємно здивувала фігурою в купальнику.