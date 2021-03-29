Молода солістка нового складу культової групи ВІА Гра Софія Тарасова показала спекотний образ в пустелі

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна красуня з Києва поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами, на яких вона позує в тонкій сукні посеред пісків.

У своєму пості Софія розповіла, що вони з одногрупницями приїхали в Дубай на зйомки, і вона вирішила скористатися можливістю влаштувати собі фотосесію в пустелі.

На знімках Тарасова позує в зовсім короткому шовковому платтячку кольору шампанського. Наряд настільки легкий, що дівчина не стала надягати під нього ліфчик. На фото і відео Софія позує серед дюн, бігає по піску і весело скочується вниз. Її розпущене волосся і легкий макіяж тільки підкреслюють безтурботність образу.

"Так як у нас з дівчатками планувався концерт в ОАЕ на початку січня, прийшли до думки, що не можна упускати можливість зняти красиві кадри саме там, в пустелі», - написала Софія.

Її шанувальники прийшли в захват від таких гарячих у всіх сенсах кадрів.

"Дуже красиво" « "дуже чекаю прем'єру від Віагри", "красуня«," Краса! У Дубаї пройдуть зйомки нового кліпу? (Дистанційно) я правильно зрозуміла чи ні?", "Яка ти красива Соня", - пишуть люди.

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