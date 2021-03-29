Молода солістка нового складу культової групи ВІА Гра Софія Тарасова показала спекотний образ в пустелі
Як повідомляє Politeka.net, 19-річна красуня з Києва поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами, на яких вона позує в тонкій сукні посеред пісків.
У своєму пості Софія розповіла, що вони з одногрупницями приїхали в Дубай на зйомки, і вона вирішила скористатися можливістю влаштувати собі фотосесію в пустелі.
На знімках Тарасова позує в зовсім короткому шовковому платтячку кольору шампанського. Наряд настільки легкий, що дівчина не стала надягати під нього ліфчик. На фото і відео Софія позує серед дюн, бігає по піску і весело скочується вниз. Її розпущене волосся і легкий макіяж тільки підкреслюють безтурботність образу.
"Так як у нас з дівчатками планувався концерт в ОАЕ на початку січня, прийшли до думки, що не можна упускати можливість зняти красиві кадри саме там, в пустелі», - написала Софія.
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