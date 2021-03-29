Популярна українська ведуча і зірка шоу "Танці з зірками" Оля Фреймут поділилася з українками корисною порадою про те, як правильно сидіти

Як відомо, 39-річна знаменитість вважає себе знавцем етикету і любить ділитися своїми знаннями з українцями. Новою порцією порад Фреймут поділилася в розділі сторіз свого Instagram, пише Politeka.net.

Так, ведуча вирішила розповісти українкам, як правильно тримати себе, коли сидиш. Фреймут вказала на одну важливу деталь.

"Коли сідайте, робіть так, щоб не було видно підошву взуття. Показую, як не треба», - написала ведуча.

В якості ілюстрації Фреймут поділилася власним знімком, на якому вона сидить на сходах в короткій світлій сукні. Ведуча підігнула одну ногу під себе, а іншу виставила вперед, причому туфля виявилася підошвою до глядачів. Сама красуня при цьому трохи відхилилася назад.

«А взагалі фото на плівку ніколи не втратить стильність", - додала Фреймут.

Раніше ми писали, що Фреймут показала свій новий портрет, на якому вона позує в ніжному і елегантному образі. На ній блуза бежевого кольору і витончені прикраси.

Макіяж Фреймут вибрала теж досить традиційний - в нюдових відтінках. Свої виразні вилиці телеведуча підкреслила хайлайтером, скульптуром і рум'янами, а для губ вибрала світло-рожеву помаду.

Нагадавши, 39-річна Фреймут похвалилася новим витонченим образом з рюшами: "неземна жінка...".

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