Співачка Ані Лорак виставила нове фото, запитавши думку в публіки, про що, напевно, вже пошкодувала

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжий знімок в "сторіз" у себе в Instagram, на якому постала в гардеробній.

Так, на задньому тлі на вішалках висіли наряди, а внизу було розставлено взуття. Кароліна крупним планом продемонструвала образ, який вибрала, знявши своє відображення в дзеркалі. На співачці було вузьке бежеве плаття й білі кеди. Тісна тканина ідеальним чином підкреслила всі достоїнства Лорак: пишний бюст, "осину" талію та точені стегна. При цьому зірка ризикнула показати себе без косметики, з розпатланою гулькою на голові.

Співачка запитала у користувачів: "Беремо?", маючи на увазі наряд, і дала можливість проголосувати. Цього разу Кароліна, судячи з усього, осоромилася з нарядом, так як більшість вирішили, що сукня їй не личить.

До речі, в наступних "сторіз" навчена гірким досвідом Лорак повернулася до "вилизаних" кадрів: дівчина при повному параді позувала в чорному боді, макисмально оголивши декольте.

Раніше ми розповідали, Лорак, яка вже багато років будує кар'єру в Росії, здивувала українців несподіваним приїздом до Києва. Зокрема, артистка дала інтерв'ю радіоведучому Славі Дьоміну. Той виставив їх спільне фото в соцмережі та нарвався на критику.

"Дізлайк шкода не можна поставити👎 👎 👎"; "Ані Лорак впустили в Україну?!"; "А, що це за... на такому радіо робить. Бачу Люкс ФМ, перемикається не на ту хвилю. Ця єхидна посмішка, псує репутацію такого класного радіо"; "не грайте з вогнем!!! 😮", - коментувала публіка.

Нагадаємо, що натхненна Лорак після візиту в Україну вразила зізнанням:»я щаслива...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак в образі фатальної красуні ефектно розкрила декольте: "дивишся і хочеться...".