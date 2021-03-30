Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала переполох в Мережі - публіка в захваті
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в несподіваній компанії і за цікавим заняттям (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Так, у властивій собі саркастичній манері, Нікітюк зізналася в любові до пилососа відомої фірми, перерахувавши головні його переваги. Леся показала диво-техніку в дії, здивувавши стильним зовнішнім образом. На ній була коротенька кофточка молочного відтінку на блискавці, що оголила плоский животик, а також оригінальні джинси з розрізами з боків.
"Як добре повертатися додому, де тебе завжди зустрічає твій коханий...
пилосос😍, - зізналася задоволена Леся. - Але це не просто пилосос, він миючий і бездротовий. Бачили такий? Я останній раз так офігевала, коли побачила в океані акулу-молот😂 як би сказала Мама Кет - мда ... це річ😊".
Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:
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"Крута річ 🔥"
"Ухххх"
"Заміж тобі пора 😂😂😂"
"Вауууууу, Леся!!!"
"Леська просто звикла подорожувати і любить такий звук, тільки з літака і відразу за пилосос, наступне відео буде, де вона сидить біля включеної пральної машини і дивиться у віконечко"
"Повертайтеся додому правильно ☝ 😂"
Раніше ми розповідали, як брудна Нікітюк спокусила публіку екстравагантним виглядом у білій майці-алкоголічці. Прилетівши з Єгипту, зірка вирішила привести себе в порядок і нанесла косметичну масочку на обличчя. "Синя" Леся привітала публіку, гордо вип'ятивши пружний бюст.
Нагадаємо, схудла Леся Нікітюк дала зазирнути в своє декольте прискіпливій красуні: "зробила...".
Як повідомляла Politeka, Нікітюк без білизни і штанів розкріпачилася на підлозі, вразивши одним кадром: "Боже, яка Квітуча".
Також Politeka писала, Нікітюк не стала скромничати, вразивши зовнішнім виглядом в компанії вбраного Дзідзьо:"які дівчатка".