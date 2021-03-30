Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса 42-річний Грег показав
Грег показав нові кадри на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
42-річний танцюрист пішов по стопах свого батька, і вирішив присвятити себе танцям. У Грега є власна танцювальна школа Chapkis Dance. Але, на відміну від свого батька, Чапкіс-молодший замість класичних танців займається хіп-хопом.
Танцюрист домігся великих успіхів у своїй кар'єрі і працює з постановками танців навіть для американських знаменитостей. У зв'язку з цим йому часто доводиться їздити по країні з турами. Зараз він прилетів з туром в Майамі, який навіть назвав своїм другим домом, і вирішив показати своє тимчасове житло.
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"Це мій улюблений готель у Майамі. Навіть телевізор у ванній. Подивіться на це. Обожнюю!", - сказав він.
Грег Чапкіс провів румтур за номером готелю, в якому він оселився.
Танцюрист показав досить просторе приміщення з сучасною технікою і стильним ремонтом. Також в номері є балкон.
Нагадаємо, нещодавно син 91-річного хореографа приїжджав до Києва, щоб провідати і підтримати батька, який зараз відновлюється після реанімації. Туди він потрапив з ускладненнями після пневмонії в лютому.
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