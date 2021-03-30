ПриватБанк потріпав нерви й здивував відмазкою

Як передає Politeka.net, чергова скарга на роботу ПриватБанку опублікована на сайті Мінфіну у відповідному розділі.

За словами українки, вона оплатила комунальні послуги, скористувавшись онлайн-банкінгом Приват24. У підсумку, жінка втратила більше тисячі гривень, і тепер не може домогтися ні їх повернення, ні справедливості.

"Оплатила 6.03 2021 через додаток Приват24, який був прикріплений до сайту Черкасиенергозбут 1200 грн, карткою Ощад - нарахування субсидії на рахунок ТОВ Черкасиенергозбут і гроші зникли. Зверталася в 3 відділення ПриватБанку - скрізь одне й теж - ви не наш клієнт, оплачували карткою іншого банку, в системі платежу немає. В Ощадбанку дали розшифрування, що платіж успішно пройшов через PRIVAT24 KOMMUNALKA Dnipro UKR. Тоді виникає питання, хто повинен відстежувати платежі та чому система приймає карти з інших банків... де мені шукати гроші...", - йдеться в скарзі.

Співробітники ПриватБанку поспішили дати офіційний коментар, пояснивши, що слід робити в такому випадку:

"Проводити оскарження угоди може банк емітент картки за вашим зверненням на підтримку даного банку, якщо до відправленого платежу є претензії. Умови і правила оскарження операцій встановлені платіжною системою. Що ж стосується самої оплати, на жаль, зазначених у відгуку даних недостатньо, щоб ми могли знайти дану операцію. Ми звернулися в особистому повідомленні, щоб уточнити додаткову інформацію і перевірити дані по платежу", - йдеться в поясненні.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк заговорив про можливе відключення сервісів Apple Pay і Google Pay через нову ініціативу уряду. Рада зараз розглядає можливість прийняття законів щодо неринкового механізму регулювання інтерчейндж і комісії еквайрингу. У ПриватБанку заявили, що ці закони будуть невигідні банкам і приведуть до втрат з держбюджету в розмірі мінімум 4 мільярдів гривень на рік.

Нагадаємо, у Приватбанку масово відхиляють платежі, введені нові обмеження для українців:»тепер потрібно...".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк раптово заблокував карту і доступ до Приват24, що сталося: "зняти обмеження..."