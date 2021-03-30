Публіка ретельно стежить за найменшими змінами в особистому житті співачки Ані Лорак

Уважні користувачі помітили, що на останніх фото 42-річної артистки з її безіменного пальця зникла обручку. Так як Кароліна після важкого розлучення з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу тримає тепер в таємниці своє особисте життя, шанувальникам доводиться тільки здогадуватися, куди поділася прикраса.

Лорак довгий час підігрівала чутки про свої заручини з саунд-продюсером Єгором Глібом, який набагато молодший за неї. Спочатку з її соцмереж пропали спільні фото з коханцем, а тепер й ця загадкова історія з каблучкою, яку він їй подарував.

На одному з останніх її фото чітко видно, що прикраса відсутня, а на іншому - Лорак сховала руки в кишені, передає Politeka.net.

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Подейкують, що зникнення обручки збіглося з важливою подією в житті зірки - примиренням з Муратом. Після скандального розлучення і подальшого життя в різних країнах парочка засвітилася разом на вечірці у Філіпа Кіркорова. У Мережі тут же з'явилися їхні спільні кадри, теплу зустріч назвали "возз'єднанням сім'ї".

Очевидно, що подібне могло сильно не сподобатися коханцеві Лорак Глібу і викликати бурхливе з'ясування стосунків. На жаль, співачка не дає ніяких коментарів, тому публіці залишається тільки чекати, коли ж вона, нарешті, розкриє таємницю з обручкою.

Раніше ми розповідали, Ані Лорак осоромилася невдалим вибором вбрання. Зірка втиснулася у вузьку сукню, акцентувавши увагу на своєму бюсті. При цьому вона була без макіяжу та зачіски. Запитавши думку користувачів про свій образ, Лорак отримала несподівану оцінку, але чесну.

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