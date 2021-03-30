Співачка Олена Огневич жахнулася в українських лікарнях

Як передає Politeka.net, розповіддю про візит в одну з них, артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

"Повернулася я тільки що з лікарні. Не буду говорити з якої, тому що в Україні таких достатня кількість. Люди, це жах!",- обурилася співачка.

За словами Огневич, вона прийшла в медустанову, щоб провідати свою хрещеницю, але була неприємно здивована.

"По-перше, вхід ніби кудись в морг. Заходиш, як в пекло. По-друге, для дітей там зовсім немає нічого. Ні картинок, ні мультиків, коли їм роблять укол. Повірте, я доросла, але боюся робити уколи. Ніяких навіть м'яких іграшок в маніпуляційній немає, щоб хоч якось відвернути дитину від болю і перебування в такому місці, як лікарня", - поділилася співачка.

Огневич також зазначила, що умови в лікарнях України сильно відрізняються від лікарень в Європі та США.

"Коротко кажучи, я сьогодні в черговий раз переконалася, що наша влада болт клала і на медицину, і на батьків, і на дітей", - підсумувала артистка.



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